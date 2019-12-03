Φοβερό «πόστερ» του Ούμπρε στον Μπρίτζες! (vid)

Εντυπωσιακός Ούμπρε τζούνιορ κόντρα στους Χόρνετς.
Ο παίκτης των Σανς κατάφερε να κάνει πόστερ τον Μπρίτζερ σε μια φοβερή φάση.
Απολαύστε τη
KELLY ABOVE EVERYONE!!!
— Phoenix Suns (@Suns) December 3, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 2vs
EINTRACHT FRANKFURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
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SAMPDORIA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΟΚ 1
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
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FC BARCELONA 1
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NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEICESTER CITY 2vs
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LIVE
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GOLDEN STATE 40
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NEW YORK KNICKS 24
SACRAMENTO KINGS -vs
CHICAGO BULLS -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
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ΤΡΙΚΑΛΑ -
BESIKTAS -vs
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NYMBURK -
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BR VOLLEY -vs
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PARK SOHYUN -vs
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CHANG KAI-CHEN -vs
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NAGI HANATANI -vs
YE QIU YU -
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ZHAO ZHAO -
SHO SHIMABUKURO -vs
LI ZEKAI -
SIDHARTH RAWAT -vs
ARJUN KADHE -
Ο Κέλι Ούμπρε πάτησε γερά και κάρφωσε στα μούτρα του Μπρίτζες.
Εντυπωσιακός Ούμπρε τζούνιορ κόντρα στους Χόρνετς.
Ο παίκτης των Σανς κατάφερε να κάνει πόστερ τον Μπρίτζερ σε μια φοβερή φάση.
Απολαύστε τη
KELLY ABOVE EVERYONE!!!
— Phoenix Suns (@Suns) December 3, 2019