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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPhoenix Suns
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Φοβερό «πόστερ» του Ούμπρε στον Μπρίτζες! (vid)

Φοβερό «πόστερ» του Ούμπρε στον Μπρίτζες! (vid)

Φοβερό «πόστερ» του Ούμπρε στον Μπρίτζες! (vid)

Ο Κέλι Ούμπρε πάτησε γερά και κάρφωσε στα μούτρα του Μπρίτζες.

Εντυπωσιακός Ούμπρε τζούνιορ κόντρα στους Χόρνετς.

Ο παίκτης των Σανς κατάφερε να κάνει πόστερ τον Μπρίτζερ σε μια φοβερή φάση.

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