Αντετοκούνμπο: Η 50άρα, ο Τζόρνταν και τα 3 ρεκόρ! (pics)

Εκπληκτικός ήταν ο Γιάνναρος με 50 πόντους, season high και ρεκόρ κόντρα στους Τζαζ.

Έφτασε στις 2 50άρες στην καριέρα του και ισοφάρισε τον Ρεντ στην 2η θέση της λίστας των Μπακς. Πρώτος ο ασυναγώνιστος Τζαμπάρ με 10!

Επιπλέον έφτασε τα 17 σερί double double στο ξεκίνημα της σεζόν και άφησε πίσω του τον σπουδαίο Μόουζες Μαλόουν. Τέλος έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία με 50 πόντους, 10+ ριμπάουντ και 0 λάθη από τη σεζόν 1977-78. Οι άλλοι είναι ο GOAT Τζόρνταν, ο Καρμέλο και ο Μαλόουν.

Δεν υπάρχουν λόγια για τον MVP

Giannis Antetokounmpo just passed Moses Malone for the most double doubles to start a season

Giannis Antetokounmpo has his 2nd career 50-point game tonight. That ties Michael Redd for the 2nd-most such games in Bucks franchise history.

Kareem Abdul-Jabbar had 10 50-point games for the Bucks. pic.twitter.com/e8ZzjgrxgU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 26, 2019