Οι Μπακς ευχήθηκαν στον εορτάζοντα Ρόμπερτσον (vid)

Ο «Big O» και θρύλος του ΝΒΑ έκλεισε τα 81 του χρόνια και οι Μπακς, όχι μόνο δεν τον ξέχασαν αλλά του ευχήθηκαν και με ένα αφιερωματικό video.

Mε τα «Ελάφια» κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1971, ενώ στην ομάδα έμεινε από το 1970 ως το 1974. Ένας παίκτης που όταν πατούσε παρκέ είχε μετατρέψει τα triple doubles σε... συνήθεια, ενώ το 1964 είχε αναδειχθεί MVP με τη φανέλα των Royals.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 1.040 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 25,7 πόντους, 9,5 ασίστ και 7,5 ριμπάουντ!

"We beat EVERYBODY. We beat them SOUNDLY. We took a back seat to NOBODY."

Happy 81st Birthday to Mr. Triple-Double, The Big O, Oscar Robertson!! pic.twitter.com/6ld51zd7Ds

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2019