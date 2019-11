Λίγο μετά τη λεκτική του κόντρα με τον προπονητή του, ο ΛαΒιν απέδειξε πως δεν γίνεται να μην τον εμπιστεύεσαι!

Ο σταρ των Μπουλς σημείωσε μέσα στη Σάρλοτ 49 πόντους και ήταν αυτός που δεν αστόχησε στο τελευταίο σουτ του αγώνα. Ετσι, η ομάδα του Σικάγο πήρε τη νίκη με 116-115 και ανέβηκε στο 5-11.

Το τρομερό είναι πως η ομάδα της Σάρλοτ ήταν μπροστά στο σκορ με 115-110 14.7'' από το τέλος.

Ο Σατοράνσκι μείωσε σε 113-115 στα 8'' από το τέλος κι ο Γουάιτ που έκλεψε από τον Ντεβόντε Γκρέιχαμ έδωσε στον ΛαΒιν ο οποίος... τελείωσε την ομάδα της Σάρλοτ 0.8'' πριν μηδενίσει το χρονόμετρο.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-34,26-22,25-13,41-47

ZACH. LAVINE. FOR 49 POINTS AND THE GAME (via @NBA) pic.twitter.com/1lTeV46GoI

— SLAM (@SLAMonline) November 24, 2019