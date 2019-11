Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εις βάρος του Κάζινς

Όπως γράφει το ESPN, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς, είναι πλέον ελεύθερος από τις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Τον περασμένο Αύγουστο η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον παίκτη των Λέικερς, ο οποίος κατηγορούνταν ότι απειλούσε την πρώην σύντροφο του και συγκεκριμένα της είχε πει ότι θα της φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι, αν αυτή δεν άφηνε το παιδί τους να παρευρεθεί στον γάμο με την νέα του σύντροφο.

Η υπόθεση πλέον δεν υφίσταται, με λεπτομέρειες να μην έχουν γίνει γνωστές, με το ΝΒΑ πάντως να μπορεί ακόμα να ερευνήσει την υπόθεση αν θέλει.

ESPN story on the dropping of misdemeanor harassment charges against DeMarcus Cousins: https://t.co/VqWnPWwvHv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2019