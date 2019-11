Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε τον Τζαμπάρ στις ασίστ! (pic)

Ακόμα μια σημαντική διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με τις 7 ασίστ που έδωσε στο πρώτο ημίχρονο με τους Μπλέιζερς, ξεπέρασε τον Τζαμπάρ σε ασίστ (κατάφερε να φτάσει έως τις 2.008) στην ιστορία των Μπακς και πλέον βρίσκεται στην 7η θέση όλων των εποχών στα «Ελάφια».

@Giannis_An34 has passed @kaj33 (2,008 AST) for 7th on the @Bucks All-Time assists list. #FearTheDeer pic.twitter.com/7MQ1CvJjRf

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 22, 2019