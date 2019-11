Σανς - Πέλικανς 121-124: «Διπλό» με τριάδα - φωτιά! (vids)

Η αναμέτρηση ήταν ένα... ντέρμπι, με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης να φεύγει τλεικά νικήτρια!

Ίνγκραμ (28π., 8ρ., 5ασ., 2τ.), Ρέντικ (26π., 5ρ.) και Χόλιντεϊ (23π., 9ασ., 3κλ.) ήταν αυτοί που βοήθησαν την ομάδα τους να κάνει την τρίτη σερί νίκη. Ο Μουρ βοήθησε επίσης με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για τους Σανς, που έκαναν την τρίτη σερί ήττα τους, ο Ούμπρε είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπούκερ μέτρησε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-38, 66-59, 94-95, 121-124.

