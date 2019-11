Θεϊκό graffiti για Καρούσο (pic)

Τα περισσότερα graffiti στο Λος Άντζελες που έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, έχουν φυσικά τις μορφές των ΛεΜπρόν, Λέοναρντ και φυσικά των Κόμπι, Σακίλ και άλλων τεράστιων θρύλων κυρίως των Λέικερς. Ένας μικρός Θεούλης όμως έκανε την τεράστια διαφορά, καθώς έφτιαξε τον Άλεξ Καρούσο έτοιμος να καρφώσει και από κάτω του να μην μπορούν όχι να τον σταματήσουν, αλλά ούτε να τον δουν στα μάτια, να είναι οι Ντόντσιτς, Λέοναρντ, Μπούκερ, Χάρντεν και Μάρεϊ. Γίγαντας αυτός που το έφτιαξε...

Alex Caruso got his own mural in LA

(via gz.jr/Instagram) pic.twitter.com/WXA1V7WDEG

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 20, 2019