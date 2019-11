Μετά από έναν χρόνο και δύο ημέρες ο Καρμέλο Άντονι θα αγωνιστεί και πάλι. Ο 35χρονος φόργουορντ ανακοινώθηκε από τους Μπλέιζερς και θα παίξει κόντρα στους Πέλικανς, με τα φώτα να είναι όλα επάνω του ακόμα και στα πρώτα σουτ που κάνει στο ζέσταμα.

Melo getting up shots ahead of #CenterCourt on NBA TV pic.twitter.com/3hQRFM0vTK

— NBA TV (@NBATV) November 20, 2019