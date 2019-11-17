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Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Οι Μπακς επικράτησαν των Πέισερς, ενώ οι Μάβερικς νίκησαν Ράπτορς. Δείτε τα αποτελέσματα των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Τα αποτελέσματα

Μπουλς-Νετς 111-117

Πέισερς-Μπακς 83-102
 Νικς-Χόρνετς 102-103
Χιτ-Πέλικανς 109-94
Τίμπεργουλβς-Ρόκετς 105-125
Μάβερικς-Ράπτορς 110-102
Σπερς-Μπλέιζερς 116-121
Κλίπερς-Χοκς 150-101

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