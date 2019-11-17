Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα
Μπουλς-Νετς 111-117
Πέισερς-Μπακς 83-102
Νικς-Χόρνετς 102-103
Χιτ-Πέλικανς 109-94
Τίμπεργουλβς-Ρόκετς 105-125
Μάβερικς-Ράπτορς 110-102
Σπερς-Μπλέιζερς 116-121
Κλίπερς-Χοκς 150-101
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 111vs
BROOKLYN NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 83vs
MILWAUKEE BUCKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 102vs
CHARLOTTE HORNETS 103
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 94
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 105vs
HOUSTON ROCKETS 125
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 116vs
PORTLAND 121
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
TORONTO RAPTORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 150vs
ATLANTA HAWKS 101
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
AFYON BELEDIYE -
TOFAS -vs
FENERBAHCE BEKO -
BESIKTAS -vs
BURSASPOR -
TRENTO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
FC BARCELONA -vs
ESTUDIANTES -
GRAN CANARIA -vs
UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
ZARAGOZA -
BILBAO BASKET -vs
REAL MADRID -
KIROLBET BASKONIA -vs
FUENLABRADA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) -vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γ) -
ΔΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
GREAT BRITAIN (W) -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΔΟΡΡΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Οι Μπακς επικράτησαν των Πέισερς, ενώ οι Μάβερικς νίκησαν Ράπτορς. Δείτε τα αποτελέσματα των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Τα αποτελέσματα
Μπουλς-Νετς 111-117
Πέισερς-Μπακς 83-102
Νικς-Χόρνετς 102-103
Χιτ-Πέλικανς 109-94
Τίμπεργουλβς-Ρόκετς 105-125
Μάβερικς-Ράπτορς 110-102
Σπερς-Μπλέιζερς 116-121
Κλίπερς-Χοκς 150-101