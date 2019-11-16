Tα... όργια Μπιλ με 44άρα και double double! (vid)

Eντυπωσιακή σεζόν κάνει ο Μπράντλεϊ Μπιλ.
Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε 44 πόντους και 10 ασίστ απέναντι στη Μινεσότα σε ένα πραγματικό show.
Απολαύστε τα όσα έκανε ο ηγέτης των «μάγων».
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ 0vs
ΕΛΛAΔΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 83vs
ZALGIRIS KAUNAS 74
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 88vs
FENERBAHCE BEKO 70
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 72vs
LYON-VILLEURBANNE 74
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 82vs
BAYERN MUNCHEN 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 7vs
ΜAΛΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 6vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 0
LIVE
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 39vs
ΑΡΗΣ 27
LIVE
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 39vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 32
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 37vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 37
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 40vs
LARISA 36
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 109vs
DETROIT PISTONS 106
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 111vs
SAN ANTONIO SPURS 109
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 111vs
INDIANA PACERS 102
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 127vs
PHILADELPHIA 76ERS 119
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 107vs
UTAH JAZZ 106
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 116vs
WASHINGTON WIZARDS 137
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 100vs
BOSTON CELTICS 105
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 99vs
SACRAMENTO KINGS 97
LIVE
CS UNIV. CRAIOVA 2vs
SPARTAK SUBOTICA 1
LIVE
HELLAS VERONA 2vs
TABOR SEZANA 1
LIVE
SLAVEN BELUPO 1vs
KUSTOSIJA 0
LIVE
ZALAEGERSZEGI TE 0vs
NK VARAZDIN 0
LIVE
UDINESE 2vs
SPARTAKS JURMALA 1
LIVE
ΑΡΗΣ 2vs
CSKA SOFIA 0
LIVE
ACF FIORENTINA 3vs
VIRTUS ENTELLA 0
LIVE
BREIDABLIK 1vs
KA AKUREYRI 1
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 4vs
UMRANIYESPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
RADZISZOWIANKA 0vs
WISLA KRAKOW 3
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO MINSK 2vs
DESNA CHERNIHIV 2
ΤΕΛΙΚΟ
VIITORUL CONSTANTA 5vs
CLINCENI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZIRA 0vs
SUMQAYIT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ISTANBUL BASAKSEHIR 2vs
FATIH KARAGUMRUK 1
ΤΕΛΙΚΟ
SHKENDIJA 0vs
FC PRISHTINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARKA GDYNIA 4vs
OLIMPIA GRUDZIADZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV PLOVDIV 7vs
STRUMSKA SLAVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KONYASPOR 1vs
ADANASPOR 1
ΤΕΛΙΚΟ
CIBALIA VINKOVCI 1vs
BIJELO BRDO 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER ZAPRESIC 2vs
NK DUBRAVA ZAGREB 0
STJARNAN -vs
VALUR REYKJAVIK -
LOKOMOTIVA ZAGREB -vs
RUDAR VELENJE -
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΚΥΠΡΟΣ 0vs
ΣΚΩΤΙΑ 1
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΑΛΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΡΩΣΙΑ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΡΟΑΤΙΑ -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -
LIVE
PINAR KARSIYAKA 17vs
GALATASARAY 6
ΤΕΛΙΚΟ
OGM ORMANSPOR 108vs
BAHCESEHIR KOLEJI 93
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 99vs
GAZIANTEP 72
ANADOLU EFES -vs
TURK TELEKOM -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
BAXI MANRESA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
MORABANC ANDORRA -vs
UNICAJA -
SAN PABLO BURGOS -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
SASSARI -vs
REGGIANA -
Ο Μπράντλεϊ Μπιλ... σεληνιάστηκε κόντρα στη Μινεσότα και το κοντέρ έγραψε 44, ενώ πέτυχε και double double.
Eντυπωσιακή σεζόν κάνει ο Μπράντλεϊ Μπιλ.
Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε 44 πόντους και 10 ασίστ απέναντι στη Μινεσότα σε ένα πραγματικό show.
Απολαύστε τα όσα έκανε ο ηγέτης των «μάγων».