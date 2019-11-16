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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑWashington Wizards
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Tα... όργια Μπιλ με 44άρα και double double! (vid)

Tα... όργια Μπιλ με 44άρα και double double! (vid)

Tα... όργια Μπιλ με 44άρα και double double! (vid)

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ... σεληνιάστηκε κόντρα στη Μινεσότα και το κοντέρ έγραψε 44, ενώ πέτυχε και double double.

Eντυπωσιακή σεζόν κάνει ο Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε 44 πόντους και 10 ασίστ απέναντι στη Μινεσότα σε ένα πραγματικό show.

Απολαύστε τα όσα έκανε ο ηγέτης των «μάγων».

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