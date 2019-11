Ομάδα στο ΝΒΑ βρήκε ο Καρμέλο Άντονι που παρέμενε free agent! Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Παρασκευής ο τεράστιος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπλέιζερς!

Ο Καρμέλο Άντονι πέρυσι αγωνίστηκε στους Ρόκετς κι στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει 24 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Carmelo Anthony is back in the NBA.

Melo is signing with the Trail Blazers, per @wojespn pic.twitter.com/6BC2g598p7

