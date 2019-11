Νετς: Off για αρκετές εβδομάδες ο ΛεΒέρτ (pic)

Ο παίκτης των Νετς έκανε επέμβαση στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και όπως ενημέρωσε η ομάδα του Μπρούκλιν, αυτός θα μείνει στα... πιτς για μερικές εβδομάδες.

Ο ΛεΒέρτ έχει κατά μέσο όρο φέτος 16.8 πόντους, 5.0 ριμπάουντ, 4.0 ασίστ και 1.0 κλέψιμο σε 31.6 λεπτά σε 9 αγώνες.

INJURY UPDATE: @CarisLeVert underwent successful surgery today to repair ligaments in his right thumb. Updates regarding LeVert’s status will be provided as appropriate. pic.twitter.com/SAOsP3qJGe

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 14, 2019