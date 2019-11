Οι Λέικερς είχαν 92% στα σουτ ύστερα από πάσες του ΛεΜπρόν! (pic)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ είχε 12 ασίστ στην αναμέτρηση του STAPLES Center ενώ είχε δώσει και άλλη μία πάσα για καλάθι, αλλά οι συμπαίκτες του δεν την αξιοποίησαν!

Παρόλα αυτά οι Λέικερς είχαν ποσοστό 92% ύστερα από πάσες του ΛεΜπρόν (12/13) το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό από τη μέρα που ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ μετακόμισε στην πόλη των αγγέλων.

The Lakers shot 92% (12-13) off LeBron James’ passes in their 120-94 win against the Warriors.



It's the team's highest such percentage since James joined the Lakers prior to 2018-19. #SCFacts pic.twitter.com/Onetn1IYyf

