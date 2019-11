Τρελαίνει κόσμο ο Μοράντ.

Ο rookie των Γκρίζλις με ντρίμπλα πίσω από την πλάτη έφυγε από 2 αντιπάλους του και τελείωσε τη φάση με απίθανο αεροπλανικό.

Όλα αυτά πριν χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το φοβερό καλάθι του.

They don't make 'em like Ja pic.twitter.com/1GjyEPRPki

JA MORANT OVER EVERYONE FOR THE WINpic.twitter.com/5z6yjVA5QL

— SportsCenter (@SportsCenter) November 14, 2019