Ουέστμπρουκ για Μπέβερλι: «Σας έχει κοροϊδέψει, απλά τρέχει και δεν κάνει τίποτα» (vid)

Οι Ρόκετς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Κλίπερς και μαζί καλή ψυχολογία για την συνέχεια. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για τον Πάτρικ Μπέβερλι και πιθανότατα έχει αφήσει τον Αμερικανό γκαρντ αρκετά εκνευρισμένο.

«Ο Μπέβερλι σας έχει κοροϊδέψει όλους φίλε, ότι παίζει άμυνα. Δεν μπορεί να μαρκάρει κανέναν. Απλά τρέχει, χωρίς να κάνει τίποτα».

Για την ιστορία το σχόλιο αυτό ήρθε μετά τους 47 πόντους που πέτυχε ο Τζέιμς Χάρντεν, ενώ οι δύο παίκτες και παλιότερα είχαν δείξει να μην έχουν την πιο μεγάλη συμπάθεια.

Russ on Pat Bev’s defense: "[He] trick y'all man...He just running around, doing nothing."

