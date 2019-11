Πρόβλημα με Σάμετ στους Κλίπερς (pic)

Ο 22χρονος γκαρντ των Κλίπερς χτύπησε τον αριστερό του αστράγαλο και θα κάνει μαγνητική, για να δει το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Σάμετ χτύπησε περίπου δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος στο ματς με τους Ράπτορς και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Αγωνίστηκε για 18 λεπτά και είχε 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Los Angeles Clippers guard Landry Shamet will undergo an MRI on his sprained left ankle in the morning, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 12, 2019