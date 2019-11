Κάρι: «Πιστεύω θα επιστρέψω την Άνοιξη» (vid)

Η ατυχία έχει γυρίσει την πλάτη στους Ουόριορς από τους περσινούς τελικούς με τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Τελευταίο θύμα ο Στεφ Κάρι που έσπασε το χέρι του και τα δημοσιεύματα λένε πως θα χάσει όλη τη σεζόν.

Ο ίδιος μίλησε για τον τραυματισμό του και τόνισε πως πιστεύει ότι θα επιστρέψει την Άνοιξη

«Πρέπει να ακολουθήσω μια διαδικασία μετά την εγχείρηση και τον χρόνο αποθεραπείας. Μπορεί να σε κοροϊδέψει και να νομίσεις ότι είσαι καλά, αλλά πρέπει να ακολουθείς το πρόγραμμα σου. Ελπίζω να μην χάσω όλη την χρονιά, πιστεύω κάποια στιγμή την Άνοιξη θα επιστρέψω», ήταν τα λόγια του ενώ πρόσθεσε πως θα κάνει 2ο χειρουργείο μέσα στον Δεκέμβρη.

Here’s Steph Curry discussing when he plans to return and the complicated nature of his hand injury pic.twitter.com/bblfAirs10

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 12, 2019