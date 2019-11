Σέλτικς: Κάταγμα για τον άτυχο Χέιγουορντ (pic)

Ο Χέιγουορντ ήταν ο μεγάλος άτυχος στο ματς των Σέλτικς με τους Σπερς.

Σε σχεδόν 15 λεπτά παρουσίας του, ο Χέιγουορντ φρόντισε να σημειώσει 9 πόντους κόντρα στους Σπερς.

Ωστόσο, αποχώρησε από το παρκέ τραυματισμένος. Όπως ενημέρωσε η ομάδα του, ο παίκτης υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το πόσο θα μείνει εκτός δράσης.

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture after an x-ray examination and is out for the remainder of tonight’s game against San Antonio.

