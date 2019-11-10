Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

Το αποψινό (10/11) πρόγραμμα
Σπερς - Σέλτικς 115-135
Χόρνετς - Πέλικανς 110-115
Μπουλς - Ρόκετς 94-117
Γκρίζλις - Μάβερικς 122-138
Θάντερ - Ουόριορς 114-108
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 91vs
VALENCIA 80
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 90vs
BAYERN MUNCHEN 82
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 86vs
FC BARCELONA 93
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 67vs
CSKA MOSCOW 66
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 0vs
WATFORD FC 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
REAL SOCIEDAD 1vs
CD LEGANES 1
ΤΕΛΙΚΟ
OGC NICE 1vs
GIRONDINS BORDEAUX 1
ΤΕΛΙΚΟ
US SASSUOLO 3vs
FC BOLOGNA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67vs
ANADOLU EFES 86
ΑΡΗΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
MALLORCA -vs
VILLARREAL CF -
ATHLETIC BILBAO -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
ESPANYOL -
GETAFE CF -vs
OSASUNA -
REAL BETIS -vs
SEVILLA FC -
MANCHESTER UNITED -vs
BRIGHTON & HOVE -
WOLVES -vs
ASTON VILLA -
LIVERPOOL FC -vs
MANCHESTER CITY -
CAGLIARI -vs
ACF FIORENTINA -
SAMPDORIA -vs
ATALANTA -
UDINESE -vs
SPAL -
LAZIO -vs
LECCE -
PARMA -vs
AS ROMA -
JUVENTUS -vs
AC MILAN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SV WERDER BREMEN -
VFL WOLFSBURG -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
SC FREIBURG -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 115vs
BOSTON CELTICS 135
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 110vs
NEW ORLEANS PELICANS 115
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 122vs
DALLAS MAVERICKS 138
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 114vs
GOLDEN STATE 108
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 94vs
HOUSTON ROCKETS 117
MINNESOTA -vs
DENVER NUGGETS -
ORENBURG -vs
UFA -
ARSENAL TULA -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
FK SOCHI -vs
CSKA MOSCOW -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
FK KRASNODAR -
AFYON BELEDIYE -vs
TOFAS -
FENERBAHCE BEKO -vs
BESIKTAS -
GAZIANTEP -vs
ANADOLU EFES -
TURK TELEKOM -vs
OGM ORMANSPOR -
GOZTEPE -vs
YENI MALATYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
ALANYASPOR -
BESIKTAS -vs
DENIZLISPOR -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
ANKARAGUCU -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
RED OCTOBER CANTU -vs
VIRTUS ROMA -
ALMA TRIESTE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VIRTUS BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
SASSARI -
REAL BETIS -vs
FC BARCELONA -
ESTUDIANTES -vs
MORABANC ANDORRA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
KIROLBET BASKONIA -
ZARAGOZA -vs
JOVENTUT BADALONA -
REAL MADRID -vs
UNICAJA -
UCAM MURCIA -vs
VALENCIA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
DOVER ATHLETIC -vs
SOUTHEND UNITED -
CHIPPENHAM TOWN -vs
NORTHAMPTON TOWN -
YORK CITY -vs
ALTRINCHAM -
BARNET -vs
FLEETWOOD TOWN -
MACCLESFIELD TOWN -vs
KINGSTONIAN -
LEYTON ORIENT -vs
MALDON & TIPTREE -
BRISTOL ROVERS -vs
BROMLEY -
WREXHAM -vs
ROCHDALE -
GATESHEAD -vs
OLDHAM ATHLETIC -
HAYES & YEADING UTD. -vs
OXFORD UNITED -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
STADE RENNES -vs
AMIENS SC -
MONTPELLIER HSC -vs
TOULOUSE FC -
FC NANTES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OLYMPIQUE LYON -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
Οι Σέλτικς έκαναν πλάκα στους Σπερς, εύκολο έργο είχαν οι Ρόκετς ενώ οι Ουόριορς πάνε από ήττα σε ήττα χωρίς τον Κάρι.
Το αποψινό (10/11) πρόγραμμα
Σπερς - Σέλτικς 115-135
Χόρνετς - Πέλικανς 110-115
Μπουλς - Ρόκετς 94-117
Γκρίζλις - Μάβερικς 122-138
Θάντερ - Ουόριορς 114-108