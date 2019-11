Ο Λέοναρντ είπε δημόσια πως νιώθει καλά! (vid)

Η ομάδα του Λος Άντζελες υποστήριξε πριν από το ματς με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πως ο σταρ της θα ξεκουραστεί, καθώς υποφέρει από τραυματισμό στο πόδι και δεν μπορεί να παίξει σε back to back παιχνίδια, κάτι που είναι σύμφωνο με το πρωτόκολλο του ΝΒΑ.

Ωστόσο, ο Ντοκ Ρίβερς, μετά το παιχνίδι με τα «ελάφια» τόνισε πως ο παίκτης του είναι «υγιής», κάτι που έφερε πρόστιμο $50.000 στους Κλίπερς.

Ο Λέοναρντ επέστρεψε κόντρα στους Μπλέιζερς, οδήγησε τους Κλίπερς στη νίκη και μετά την αναμέτρηση δήλωσε πως «νιώθω καλά»!

Kawhi kept it real in his postgame interview pic.twitter.com/KcWAya25ZB

— NBA on TNT (@NBAonTNT) November 8, 2019