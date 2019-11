Στην... εξίσωση με Τζόρνταν ο Μοράντ! (pic & vid)

Εντυπωσιάζει στα πρώτα του ματς στο ΝΒΑ ο Τζα Μοράντ.

Ο rookie των Γκρίζλις είχε 26 κοντρα στη Μινεσότα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης με 20+ πόντους μέσο όρο, 50% εντός πεδιάς και 5 ασίστ στα 7 πρώτα ματς της καριέρας του μετά τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν (σεζόν 1984-85).

Σίγουρα ένα επίτευγμα που θα γεμίζει με περηφάνια τον Μοράντ.

Ja Morant scored 26 points in the Grizzlies' win vs the Timberwolves.

He's now averaging 20.4 PPG on 52.3 percent shooting to go along with 5.3 APG.

He's the first player to average 20 PPG on 50 percent shooting with 5 APG through 7 career games since Michael Jordan in 1984-85. pic.twitter.com/TkfCzqGI2X

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 7, 2019