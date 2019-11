«Ο Λέοναρντ θα αργήσει πολύ να παίξει back to back παιχνίδια» (pic)

Ο Kαουάι Λέοναρντ δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς (05:00) με τους Μπακς και οι Κλίπερς θα τον προφυλάξουν για μεγάλο διάστημα, αφού θα χρειαστεί αν περάσει καιρός για να ξαναπαίξει σε back to back παιχνίδια.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι Κλίπερς βρίσκονται σε επικοινωνία με το ΝΒΑ, παρέχοντας πληροφορίες για την κατάσταση στο γόνατο του.

Ο Klaw είναι πιθανό να παίξει σε back to back ματς αυτή τη σεζόν, αλλά αυτό θα αργήσει πολύ να γίνει.

Decisions on sitting games are made well in advance as part of Leonard's "load management" schedule. It is possible Leonard will play in back-to-back games for Clippers this season, but that isn't in plans for the near future.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 6, 2019