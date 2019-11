Ντέιβις: «Δεν είπα ποτέ ότι σκέφτομαι το Σικάγο, είπα ότι θα δούμε τι θα γίνει» (pic)

Ο Άντονι Ντέιβις μιλώντας σε παιδιά ρωτήθηκε αν θα φορέσει την φανέλα των Μπουλς στο μέλλον και η απάντηση του παρεξηγήθηκε.

Ο παίκτης των Λέικερς σχολίασε ότι το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί, με το θέμα να παίρνει έκταση στην Αμερική και τον κόσμο των Λέικερς να αντιδρά.

O AD θέλησε να κάνει διευκρινιστική δήλωση και να ξεκαθαρίσει, ότι προτεραιότητα έχει το να κερδίσει πρωτάθλημα με την ομάδα του και μετά θα δει τι θα συμβεί.

Anthony Davis says he never said he considered going to Chicago next summer. He said he is focused on winning a championship with the Lakers, everyone is aware he’ll be a free agent and “we’ll see where it goes.”

— Dave McMenamin (@mcten) November 5, 2019