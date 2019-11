Συνεχίζει τα... όργια ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο Μούσιας έβαλε 44 πόντους στους Γκρίζλις και έτσι έφτασε τα 80 ματς στην καριέρα του με 40+ πόντους.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον φοβερό Άλεν Άιβερσον και βρίσκεται στην 5η θέση της σχετικής λίστας.

Να δούμε που θα σταματήσει ο ηγέτης του Χιούστον.

James Harden has his 80th career 40-point game, passing Allen Iverson for sole possession of 5th in NBA history pic.twitter.com/H93bF0uTvh

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 5, 2019