Tα αποτελέσματα του NBA

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Οι Μπακς νίκησαν τους Ράπγτορς με ηγέτη των Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Σίξερς... δραπέτευσαν από το Πόρτλαντ, ενώ οι Πίστονς λύγισαν τους Νετς.

Το αποψινό πρόγραμμα:

Θάντερ-Πέλικανς 115-104
Πίστονς-Νετς 113-109
Μάτζικ-Νάγκετς 87-91
Γκρίζλις-Σανς 105-114
Μπακς-Ράπτορς 115-105
Ουίζαρντς-Τίμπεργουλβς 109-131
Ουόριορς-Χόρνετς 87-93
Μπλέιζερς-Σίξερς 128-129

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