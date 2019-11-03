Tα αποτελέσματα του NBA

Το αποψινό πρόγραμμα:
Θάντερ-Πέλικανς 115-104
Πίστονς-Νετς 113-109
Μάτζικ-Νάγκετς 87-91
Γκρίζλις-Σανς 105-114
Μπακς-Ράπτορς 115-105
Ουίζαρντς-Τίμπεργουλβς 109-131
Ουόριορς-Χόρνετς 87-93
Μπλέιζερς-Σίξερς 128-129
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTON VILLA 1vs
LIVERPOOL FC 2
ΤΕΛΙΚΟ
EINTRACHT FRANKFURT 5vs
BAYERN MUNCHEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AFC BOURNEMOUTH 1vs
MANCHESTER UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 2vs
SOUTHAMPTON FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORINO FC 0vs
JUVENTUS 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 0vs
REAL BETIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEVANTE UD 3vs
FC BARCELONA 1
ΤΕΛΙΚΟ
SEVILLA FC 1vs
ATLETICO MADRID 1
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
REAL VALLADOLID -vs
MALLORCA -
VILLARREAL CF -vs
ATHLETIC BILBAO -
OSASUNA -vs
DEPORTIVO ALAVES -
CD LEGANES -vs
SD EIBAR -
CELTA DE VIGO -vs
GETAFE CF -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
CAGLIARI -
GENOA CFC -vs
UDINESE -
LECCE -vs
US SASSUOLO -
HELLAS VERONA -vs
BRESCIA -
ACF FIORENTINA -vs
PARMA -
AC MILAN -vs
LAZIO -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
1. FC KOLN -
FC AUGSBURG -vs
FC SCHALKE 04 -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 87vs
DENVER NUGGETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 113vs
BROOKLYN NETS 109
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 109vs
MINNESOTA 131
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 105vs
PHOENIX SUNS 114
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 115vs
TORONTO RAPTORS 105
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 87vs
CHARLOTTE HORNETS 93
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 128vs
PHILADELPHIA 76ERS 129
INDIANA PACERS -vs
CHICAGO BULLS -
FENERBAHCE BEKO -vs
AFYON BELEDIYE -
ANADOLU EFES -vs
SIGORTAM.NET ITU -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
BURSASPOR -
DENIZLISPOR -vs
SIVASSPOR -
KASIMPASA -vs
YENI MALATYASPOR -
KAYSERISPOR -vs
FENERBAHCE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
UMANA REYER VENEZIA -
REGGIANA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
MILANO -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ORIORA PISTOIA -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
VL PESARO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
RED OCTOBER CANTU -
UNICAJA -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ESTUDIANTES -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
KIROLBET BASKONIA -vs
REAL MADRID -
VALENCIA -vs
GRAN CANARIA -
FC BARCELONA -vs
FUENLABRADA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
FK KRASNODAR -vs
ROSTOV -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
FC NANTES -
OGC NICE -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AS MONACO -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Οι Μπακς νίκησαν τους Ράπγτορς με ηγέτη των Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Σίξερς... δραπέτευσαν από το Πόρτλαντ, ενώ οι Πίστονς λύγισαν τους Νετς.
Το αποψινό πρόγραμμα:
Θάντερ-Πέλικανς 115-104
Πίστονς-Νετς 113-109
Μάτζικ-Νάγκετς 87-91
Γκρίζλις-Σανς 105-114
Μπακς-Ράπτορς 115-105
Ουίζαρντς-Τίμπεργουλβς 109-131
Ουόριορς-Χόρνετς 87-93
Μπλέιζερς-Σίξερς 128-129