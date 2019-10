Οι προσευχές των ΝΒΑers για τον Στεφ Κάρι (pics)

Ο ηγέτης των Ουόριορς έσπασε το αριστερό του χέρι στην αναμέτρηση με τους Σανς, όταν στην τρίτη περίοδο ο Άρον Μπάινς προσγειώθηκε πάνω του.

«Κατάρα» των Ουόριορς με τρεις σοβαρούς τραυματισμούς τους 5 τελευταίους μήνες! (pic & vid)

Praying for a speedy recovery my guy @StephenCurry30 — Devin Booker (@DevinBook) October 31, 2019

Wow!!!!!!!!!!!!! Up for a speedy recovery for @StephenCurry30 https://t.co/gPmoGAFUeb — Jared Dudley (@JaredDudley619) October 31, 2019

Prayers up for @StephenCurry30 . Game needs the mid major legend .. Get well soon https://t.co/BEx6XXRKx6 — CJ McCollum (@CJMcCollum) October 31, 2019