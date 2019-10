Είσαι ρούκι, θέλεις να δείξεις πράγματα, να καρφώσεις, να βάλεις δύσκολα καλάθια, αλλά δεν έχεις το νου σου να δεις αν δίπλα σου βρίσκεται κάποιος σαν τον Αντεμπάγιο και την πατάς. Όπως την πάτησε ο νεαρός ρούκι των Χοκς, ΝτεΆντρε Χάντερ ο οποίος προσπαθώντας να καρφώσει δέχθηκε «τρελή» τάπα από τον σέντερ των Χιτ.

Not up in here! pic.twitter.com/CKz28Hvs89

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 30, 2019