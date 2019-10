Χιτ-Χοκς: Σοκαριστικός τραυματισμός του Γιανγκ (vid)

Με τον αγώνα των Χιτ με τους Χοκς να βρίσκεται στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, οι πάντες στο γήπεδο του Μαϊάμι «πάγωσαν» βλέποντας τον Τρέι Γιανγκ να πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας. Ο ηγέτης των «γερακιών» γύρισε τον αστράγαλό του και ακόμα δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του τραυματισμού και φυσικά ευχή όλων είναι να έχει αποφύγει τα χειρότερα.

Trae Young appears to have injured his right ankle and is being helped off the floor in Miami.

Prayers up pic.twitter.com/etNbF1PDLM

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) October 30, 2019