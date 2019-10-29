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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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To double double του Αντετοκούνμπο (vid)

To double double του Αντετοκούνμπο (vid)

To double double του Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ στη νίκη των Μπακς επί των Καβς. Δείτε τα καλύτερα του.

Δεν χρειάστηκε να φορτσάρει πολύ ο Γιάννης, ωστόσο το κοντέρ έγραψε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ (και 7 ασίστ).

Ακόμα ένα double double στην καριέρα του Αντετοκούνμπο.

Δείτε τα όσα έκανε κόντρα στους Καβς.

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