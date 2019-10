Ίρβινγκ: Έχει σε 3 ματς 113 πόντους και ακολουθεί μόνο τον Τσάμπερλεϊν! (pic)

Ο σταρ του Μπρόυκλιν και νεοφερμένος άσος των Νετς στα τρία πρώτα ματς με την ομάδα του έχει σπάσει τα κοντέρ, επιθετικά. Ο Ίρβινγκ μετρά σε τρία παιχνίδια 113 πόντους και ο μοναδικός στην ιστορία του ΝΒΑ που είχε περισσότερους είναι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε το μακρινό 1959, 120 πόντους.

After scoring 37 points on Sunday, Kyrie Irving is up to 113 points in 3 games with the @BrooklynNets. The only player in @NBAHistory to score more points in his first 3 games with a team was Wilt Chamberlain (120 points, Philadelphia Warriors in 1959). @EliasSports pic.twitter.com/ILfkaj3JSk

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 28, 2019