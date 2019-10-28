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Τζα Μοράντ: «Πετάει» και καρφώνει (vid)

Τζα Μοράντ: «Πετάει» και καρφώνει (vid)

Τζα Μοράντ: «Πετάει» και καρφώνει (vid)

Ο 20χρονος Τζα Μοράντ χάρισε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα κόντρα στους Νετς.

Όπως θα δείτε, ο Μοράντ... πέταξε και κάρφωνα χαρίζοντας ένα πανέμορφο highlight.

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