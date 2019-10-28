Τζα Μοράντ: «Πετάει» και καρφώνει (vid)

Όπως θα δείτε, ο Μοράντ... πέταξε και κάρφωνα χαρίζοντας ένα πανέμορφο highlight.
Ja Morant takes flight for the @memgrizz! #NBARooks #GrindCity pic.twitter.com/lwnIhXEm5C
— NBA (@NBA) October 27, 2019/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 4vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL 2vs
CRYSTAL PALACE 2
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 1vs
MANCHESTER UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 2vs
AC MILAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
B. MONCHENGLADBACH 4vs
EINTRACHT FRANKFURT 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
LIVE
LOS ANGELES LAKERS 81vs
CHARLOTTE HORNETS 78
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 134vs
BROOKLYN NETS 133
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 116vs
MIAMI HEAT 109
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 119vs
PORTLAND 121
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
TRABZONSPOR -
SIGORTAM.NET ITU -vs
OGM ORMANSPOR -
Ο 20χρονος Τζα Μοράντ χάρισε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα κόντρα στους Νετς.
Όπως θα δείτε, ο Μοράντ... πέταξε και κάρφωνα χαρίζοντας ένα πανέμορφο highlight.
Ja Morant takes flight for the @memgrizz! #NBARooks #GrindCity pic.twitter.com/lwnIhXEm5C
— NBA (@NBA) October 27, 2019/blockquote>