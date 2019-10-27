Μπάρετ: Η λαμπερή εμφάνιση στο «Madison Square Garden»! (vid)

Ο 19χρονος rookie των Νεοϋορκέζων μπορεί να μην πανηγύρισε τη νίκη στην έδρα του (95-118), ωστόσο άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.
Κόντρα στους Σέλτικς μέτρησε 26 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ κι έδωσε 3 ασίστ σε 37 λεπτά.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
CELTA DE VIGO 0vs
REAL SOCIEDAD 0
GRANADA CF -vs
REAL BETIS -
LEVANTE UD -vs
ESPANYOL -
SEVILLA FC -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
VALENCIA CF -
NEWCASTLE UNITED -vs
WOLVES -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
LIVE
FC BOLOGNA 0vs
SAMPDORIA 0
ATALANTA -vs
UDINESE -
TORINO FC -vs
CAGLIARI -
SPAL -vs
SSC NAPOLI -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
ACF FIORENTINA -vs
LAZIO -
VFL WOLFSBURG -vs
FC AUGSBURG -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 126vs
MIAMI HEAT 131
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 111vs
PHILADELPHIA 76ERS 117
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 103vs
ORLANDO MAGIC 99
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
INDIANA PACERS 99
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 84vs
TORONTO RAPTORS 108
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 126vs
NEW ORLEANS PELICANS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 124vs
WASHINGTON WIZARDS 122
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 113vs
SACRAMENTO KINGS 81
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 130vs
LOS ANGELES CLIPPERS 122
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
BROOKLYN NETS -
LIVE
YENI MALATYASPOR 1vs
KAYSERISPOR 0
GENCLERBIRLIGI -vs
DENIZLISPOR -
GOZTEPE -vs
KASIMPASA -
BESIKTAS -vs
GALATASARAY -
LIVE
KRYLIA SOVETOV 0vs
ZENIT ST PETERSBURG 1
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
SPARTAK MOSKVA -
CSKA MOSCOW -vs
DINAMO MOSKVA -
FK KRASNODAR -vs
ORENBURG -
LIVE
BILBAO BASKET 17vs
FUENLABRADA 20
LIVE
REAL MADRID 25vs
BAXI MANRESA 26
REAL BETIS -vs
MORABANC ANDORRA -
ZARAGOZA -vs
FC BARCELONA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
KIROLBET BASKONIA -
ΤΕΛΙΚΟ
BUYUKCEKMECE 80vs
BANDIRMA B.I.K. 104
GALATASARAY -vs
FENERBAHCE BEKO -
TURK TELEKOM -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
VIRTUS ROMA -vs
MILANO -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VL PESARO -vs
REGGIANA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ORIORA PISTOIA -
RED OCTOBER CANTU -vs
SASSARI -
STADE RENNES -vs
TOULOUSE FC -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AMIENS SC -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
Ο Αρ Τζέι Μπάρετ έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του «Madison Square Garden» και δεν απογοήτευσε τους φίλους των Νικς!
Ο 19χρονος rookie των Νεοϋορκέζων μπορεί να μην πανηγύρισε τη νίκη στην έδρα του (95-118), ωστόσο άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.
Κόντρα στους Σέλτικς μέτρησε 26 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ κι έδωσε 3 ασίστ σε 37 λεπτά.
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