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Μπάρετ: Η λαμπερή εμφάνιση στο «Madison Square Garden»! (vid)

Μπάρετ: Η λαμπερή εμφάνιση στο «Madison Square Garden»! (vid)

Μπάρετ: Η λαμπερή εμφάνιση στο «Madison Square Garden»! (vid)

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του «Madison Square Garden» και δεν απογοήτευσε τους φίλους των Νικς!

Ο 19χρονος rookie των Νεοϋορκέζων μπορεί να μην πανηγύρισε τη νίκη στην έδρα του (95-118), ωστόσο άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.

Κόντρα στους Σέλτικς μέτρησε 26 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ κι έδωσε 3 ασίστ σε 37 λεπτά.

Δείτε την εμφάνισή του

RJ Records 26 PTS In First Game at the Garden

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