Ο Αζέια Τόμας επέστρεψε! (vid)

Από τα τέλη της σεζόν 2016-17, που ήταν στους Σέλτικς, και είχε τραυματιστεί στο ισχίο, ο Αζέια Τόμας «πάλευε» να επιστρέψει σε καλή κατάσταση στα παρκέ.

Ο ένας τραυματισμός, όμως, διαδεχόταν τον άλλον και τις δύο προηγούμενες σεζόν σε Καβαλίερς, Λέικερς και Νάγκετς, κατάφερε να αγωνιστεί σε μόλις 44 ματς.

Φέτος, δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της νέας του ομάδας, των Ουίζαρντς, καθώς έκανε επέμβαση στον αντίχειρα και αναμενόταν να λείψει από τα πρώτα ματς της regular season.

Ευτυχώς, όμως, η αναμονή δεν ήταν μεγάλη και έκανε ντεμπούτο με την ομάδα της Ουάσινγκτον κόντρα στους Σπερς.

Ο Τόμας αγωνίστηκε για 20 λεπτά και είχε 16 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ!

Welcome back IT!

IT's first bucket of the year pic.twitter.com/CcAopxPiPq

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019