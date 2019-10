Ουέστμπρουκ: Ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον σε triple double! (pics & vids)

Ο «Russ» βοήθησε την ομάδα του Χιούστον να πάρει τη νίκη κόντρα στους Πέλικανς (126-123), σημειώνοντας 28 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 139 triple double και πέρασε στην 2η θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του τον Μάτζικ Τζόνσον που είχε 138 στην καριέρα του.

Στην 1η θέση βρίσκεται ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 181 και κάτι μας λέει πως δεν θα αργήσει να έρθει η μέρα που θα τον ξεπεράσει και αυτόν!

Russ stands alone at second all-time in triple-doubles pic.twitter.com/bdIhkOwAyn

Triple-Double 28 points / 10 rebounds / 13 assists Passes Magic Johnson for 2nd most triple-double in NBA history. pic.twitter.com/NwzgmIuScd

Congrats to @russwest44 of the @HoustonRockets for moving up to 2nd on the all-time triple-doubles list! #OneMission pic.twitter.com/YKRBx76eNr

— NBA (@NBA) October 27, 2019