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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Αντετοκούνμπο: Από τον Γιάννη δεν περνάς! (vid)

Αντετοκούνμπο: Από τον Γιάννη δεν περνάς! (vid)

Αντετοκούνμπο: Από τον Γιάννη δεν περνάς! (vid)

Για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει ότι είναι απροσπέλαστος.

O Όλινικ έκανε ένα μεγάλο λάθος: Πήγε να σκοράρει απέναντι στον Γιάννη.

Τι έπαθε; Ιδού:

 

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