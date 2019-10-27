O Όλινικ έκανε ένα μεγάλο λάθος: Πήγε να σκοράρει απέναντι στον Γιάννη.
Τι έπαθε; Ιδού:
SWAT SPLASH #FearTheDeer pic.twitter.com/j4KSc1qjnG
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 26, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 82vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
LYON-VILLEURBANNE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 66vs
CSKA MOSCOW 82
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 87vs
FENERBAHCE BEKO 74
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 0vs
LEICESTER CITY 9
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 3vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 0vs
AS MONACO 1
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 4vs
DEPORTIVO ALAVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
US SASSUOLO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
CELTA DE VIGO -vs
REAL SOCIEDAD -
GRANADA CF -vs
REAL BETIS -
LEVANTE UD -vs
ESPANYOL -
SEVILLA FC -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
VALENCIA CF -
NEWCASTLE UNITED -vs
WOLVES -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
FC BOLOGNA -vs
SAMPDORIA -
SPAL -vs
SSC NAPOLI -
ATALANTA -vs
UDINESE -
TORINO FC -vs
CAGLIARI -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
ACF FIORENTINA -vs
LAZIO -
VFL WOLFSBURG -vs
FC AUGSBURG -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΑΕΚ -
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 58vs
MIAMI HEAT 47
DETROIT PISTONS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
ATLANTA HAWKS -vs
ORLANDO MAGIC -
NEW YORK KNICKS -vs
BOSTON CELTICS -
HOUSTON ROCKETS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
CLEVELAND CAVALIERS -vs
INDIANA PACERS -
CHICAGO BULLS -vs
TORONTO RAPTORS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
WASHINGTON WIZARDS -
UTAH JAZZ -vs
SACRAMENTO KINGS -
PHOENIX SUNS -vs
LOS ANGELES CLIPPERS -
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
BROOKLYN NETS -
BUYUKCEKMECE -vs
BANDIRMA B.I.K. -
GALATASARAY -vs
FENERBAHCE BEKO -
TURK TELEKOM -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
YENI MALATYASPOR -vs
KAYSERISPOR -
GOZTEPE -vs
KASIMPASA -
GENCLERBIRLIGI -vs
DENIZLISPOR -
BESIKTAS -vs
GALATASARAY -
KRYLIA SOVETOV -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
SPARTAK MOSKVA -
CSKA MOSCOW -vs
DINAMO MOSKVA -
FK KRASNODAR -vs
ORENBURG -
REAL MADRID -vs
BAXI MANRESA -
BILBAO BASKET -vs
FUENLABRADA -
REAL BETIS -vs
MORABANC ANDORRA -
ZARAGOZA -vs
FC BARCELONA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
KIROLBET BASKONIA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
VIRTUS ROMA -vs
MILANO -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VL PESARO -vs
REGGIANA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ORIORA PISTOIA -
RED OCTOBER CANTU -vs
SASSARI -
STADE RENNES -vs
TOULOUSE FC -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AMIENS SC -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
Για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει ότι είναι απροσπέλαστος.
O Όλινικ έκανε ένα μεγάλο λάθος: Πήγε να σκοράρει απέναντι στον Γιάννη.
Τι έπαθε; Ιδού:
SWAT SPLASH #FearTheDeer pic.twitter.com/j4KSc1qjnG
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 26, 2019