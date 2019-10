Έιτον: «Συγνώμη απ' όλους»

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια μου, τον οργανισμό των Σανς, τους συμπαίκτες μου, τους φιλάθλους και στην κοινωνία του Φοίνιξ. Ήταν ένα λάθος που δεν είχε καμία πρόθεση να κάνω, δυστυχώς έβαλα κάτι στο σώμα μου, για το οποίο ήμουν παντελώς ανενημέρωτος. Κατανοώ τον αντίκτυπο που έχει αυτό το θλιβερό γεγονός σε όλους και είμαι μετανιωμένος. Είμαι απογοητευμένος που... κρέμασα την ομάδα μου. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με την NBPA (Ένωση Παικτών ΝΒΑ) για να ζητήσω... διαιτησία και να έχω μία θετική λύση».

More Ayton: “I do understand the unfortunate impact that this has on so many others, and for that I am deeply sorry. I’m extremely disappointed that I’ve let my team down. I will continue to work with the NBPA to go through arbitration and am hopeful of a positive resolution.” https://t.co/LShm244MnD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 25, 2019