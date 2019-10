Αδυνάτισε ο Γιάννης, κόντυνε ο Θανάσης! (pic)

Γνωστά έγιναν όλα τα ύψη, αλλά και το βάρος των παικτών των Μπακς για τη νέα σεζόν, ενώ έγινε η σύγκριση με την περσινή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε λίγο βάρος, αφού από τα 109 περσινά κιλά του, φέτος έπεσε στα 108.

Πάντως δεν άλλαξε το ύψος του, όπως είδαμε να συμβαίνει με τους περισσότερους παίκτες λόγω των νέων κριτηρίων του ΝΒΑ.

Ο Greek Freak έμεινε στο 2.11.

Από την άλλη ο αδερφός του, Θανάσης κόντυνε και βάρυνε. Από τα 2.00 μέτρα πήγε στο 1.98, ενώ από τα 97 κιλά πήγε στα 99.

Το ύψος του Μπλέντσο δεν άλλαξε, αλλά βάρυνε (από 92 σε 97).

Ο Μίντλετον και κόντυνε και βάρυνε, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ έμεινε στοι 2.13 και πήρε 5 κιλά (από 112 σε 127).

Οι μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρούνται στον Στέρλινγκ Μπράουν που έχασε 6 κιλά και στον Μπέντερ που πήρε 7 κιλά.

Δείτε αναλυτικά

The heights and weights of Bucks players have now officially been updated.

Here are the changes from last year: pic.twitter.com/GvaMCG36Nx

— Eric Nehm (@eric_nehm) October 23, 2019