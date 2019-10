Μπέβερλι: Πρόστιμο, επειδή πέταξε την μπάλα στις κερκίδες (pic & vid)

Το χρονόμετρο έτρεχε τα τελευταία του δευτερόλεπτα στο Κλίπερς - Λέικερς και ο Μπέβερλι με την μπάλα στα χέρια περίμενε να λήξει ο χρόνος, για να πανγυρίσει η ομάδα του τη νίκη (112-102).

Με την κόρνα της λήξης, όμως, πέταξε την μπάλα στο κοινό και έτρεξε κατευθείαν προς τον πάγκο.

Η κίνησή του τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ με την επιβολή προστίμου, ύψους $25.000.

Clippers guard Pat Beverley has been fined $25,000 by NBA for throwing ball into the crowd Tuesday night against the Lakers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2019