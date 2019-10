Η μάχη των Λέικερς με τους Κλίπερς, δεν είναι μόνο μια μάχη του Λος Άντζελες, αλλά και μια μάχη ανάμεσα σε δύο από τους καλύτερους παίκτες στο NBA τα τελευταία χρόνια. Τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Καουάι Λέοναρντ. Ο δεύτερος βρέθηκε σε φάση να μαρκάρει τον πρώτο με τον «Βασιλιά» να τον νικάει στην πρώτη τους μάχη πετυχαίνοντας το καλάθι.

Clear out for the King

(: TNT) pic.twitter.com/zgi05YZeef

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 23, 2019