Μπορεί ο Ουίλιαμσον να μην αγωνίζεται καθώς θα λείψει 6 βδομάδες λόγω επέμβασης στο μηνίσκο, ωστόσο ο Όου Τζι Ανουνόμπι είπε να τον αντικαταστήσει (παρότι αντίπαλος) όσον αφορά το θέαμα. Ο φόργουορντ των Ράπτορς πήρε την πάσα του Σιάκαμ και κάρφωσε θεαματικά στο καλάθι των Πέλικανς στην φάση του αγώνα.

OG Anunoby slashes in for the two-handed SLAM! #KiaTipOff19 on @NBAonTNT pic.twitter.com/EWIJosBiMj

— NBA (@NBA) October 23, 2019