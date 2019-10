Γκρίφιν: Off μέχρι αρχές Nοέμβρη (pic)

Δεν μπορεί να κρατηθεί μακριά από τραυματισμούς ο Γκρίφιν.

Ο φόργουορντ των Πιστονς θα μείνει εκτός μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στη ρακέτα.

Ο παίκτης του Ντιτρόιτ ταλαιπωρήθηκε και πέρυσι από τραυματισμούς στο αριστερό γόνατο, ενώ στα ματς με τους Μπακς στα playoffs έσφιξε τα δόντια και έπαιξε παρόλο που ο πόνος του περιόριζε σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις του.

Detroit Pistons' Blake Griffin (hamstring, knee) will be sidelined through the first week of November.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2019