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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑBoston Celtics
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ο Τάκο Φολ μαθαίνει κολύμπι (vid)

Ο Τάκο Φολ μαθαίνει κολύμπι (vid)

Ο Τάκο Φολ μαθαίνει κολύμπι (vid)

Ο Τάκο Φολ άφησε για λίγο το μπάσκετ και κάνει τα μαθήματα του στο κολύμπι.

Είπε για λίγο να αφήσει τα παρκέ και να πάει στην πισίνα ο Τάκο Φολ.

Ο γίγαντας των Σέλτικς ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης  και δεν μπορεί να κρατηθεί από τα γέλια.

Δείτε τον και κλάψτε και εσείς

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