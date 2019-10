Ο βετεράνος άσος των «γερακιών» όχι μόνο ήταν εξαιρετικός στο διάστημα αυτό, αλλά ανάγκασε και το απαιτητικό κοινό των Νικς να τον χειροκροτήσει αναγνωρίζοντας την μεγάλη του αξία.

Vince Carter ERUPTS for 14 PTS (4 3PM) in the 2Q at @TheGarden! pic.twitter.com/9OCVPVjZdi

— NBA (@NBA) October 17, 2019