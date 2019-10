Ο Πιτίνο συνάντησε και αποθέωσε Βόγκελ (pic)

Τον πρώην παίκτη του στο Κεντάκι και νυν προπονητή των Λέικερς, Φρανκ Βόγκελ συνάντησε ο Ρικ Πιτίνο.

Ο Αμερικανός που έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ πέρυσι εκθείασε τον head coach των λιμνανθρώπων, τονίζοντας πως έχει όλο το πακέτο.

«Πολύ περήφανος για τον παλιό μου παίκτη και assistant, Φρανκ Βόγκελ. Ο Φρανκ έχει όλο το πακέτο: υπέροχος, ταπεινός, δουλευταράς και βάζει πάνω απ' όλα την ομάδα. Τέλειο να τον βλέπω στους Λέικερς» έγραψε.

So proud of my UK player and assistant Frank Vogel. Frank has it all: brilliant, humble, hard working and all about Team! So great seeing him with @Lakers pic.twitter.com/U6t75aemMR

