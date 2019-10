Ο Σάριτς πήγαινε να πετύχει ένα πολύ άνετο καλάθι αλλά ο Γουάιτσαϊντ είχε άλλη γνώμη.

Το «θηρίο» των Μπλέιζερς του χάρισε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα και οδήγησε την ομάδα του στην κόντρα επίθεση, την οποία αξιοποίησε ο Μπέιζμουρ με τρίποντο.

Hassan Whiteside sparks the transition offense for the @trailblazers with the DENY!

: @NBATV pic.twitter.com/Tyn1Es4waV

— NBA (@NBA) October 13, 2019