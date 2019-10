Με τον Λούκα Ντόντσιτς ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.

Ο Σλοβένος έκανε μια... μαγική ντρίμπλα κάτω από τα πόδια απέναντι στους Μπακς και στη συνέχεια της φάσης ο Χάρνταγουεϊ τζούνιορ σκόραρε.

Δείτε το κολπάκι του Luka Magic!

Luka is just too smooth pic.twitter.com/54zkxSJMR8

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 12, 2019