Αυτό υποστήριξε ο Γκλεν Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος είπε ότι θα δώσει το «παρών» απέναντι στο Ντένβερ, ενώ είναι πολύ πιθανόν να αγωνιστεί και σε ένα ακόμη παιχνίδι.

Μέχρι στιγμής οι Κλίπερς έχουν δώσει δύο ματς στην preseason (με Ρόκετς και Σανγκάι Σαρκς) όπου δεν αγωνίστηκαν ούτε ο Λέοναρντ, αλλά ούτε και ο Πολ Τζορτζ.

Doc Rivers says there’s a chance Kawhi Leonard plays tomorrow vs. Denver and he now expects Kawhi will play in 1-2 preseason games.

— Jovan Buha (@jovanbuha) October 9, 2019