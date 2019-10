Οι... σουτέρ Μαριάνιοβιτς, Άνταμς (vids)

Όχι πως η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι και τρομερά σκληρή, αλλά όπως και να το κάνουμε η preseason έχει ακόμα πιο χαλαρές άμυνες. Αυτό φάνηκε και στην αναμέτρηση των Θάντερ με τους Μάβερικς, στο ντεμπούτο του Κρις Πόλ με τους «κεραυνούς» (πέτυχε 6 πόντους). Η ομάδα της Οκλαχόμα επικράτησε με 119-104, με την παράσταση να κλέβουν οι Άνταμς και Μαριάνοβιτς με τα τρίποντα που ευστόχησαν.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Αλεξάντερ με 24 πόντους και τον ακολούθησαν οι Άνταμς με 17 και Σρέντερ με 13. Από τους Μάβερικς οι Τζάκσον και Κλέμπερ είχαν από 14 πόντους.

Steven Adams and Boban Marjanovic show off their range on ESPN! #NBAPreseason pic.twitter.com/9f9dB366YY

— NBA (@NBA) October 9, 2019