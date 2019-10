«Περίπατος» για τους Καβς (vids)

Δεν είχαν πρόβλημα κόντρα στη Σαν Λορέντζο οι Καβς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ κατάφερε να επικρατήσει με 120-89 σε φιλικό.

Για τους ιππότες ο Κλάρκσον είχε 17, ο Πόρτερ 16, ο Νανς μέτρησε 15, ενώ ο Τρίσταν Τόμπσον έκανε double double με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

12 points (5-6 FGM) and counting for @Kevinporterjr in his first outing as a Cav!pic.twitter.com/YBSmd4Yhw3

— Cleveland Cavaliers (@cavs) October 7, 2019